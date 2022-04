Anonymous ha pubblicato la lista dei militari russi responsabili dell’eccidio di Bucha

Il collettivo Anonymous ha pubblicato le informazioni personali dei militari russi che sono stati dispiegati a Bucha, la città che è stato teatro di un autentico massacro ai danni della popolazione civile.

Nomi, cognomi, numeri di matricola e gradi dei militari della 64ª Brigata di fucilieri motorizzati dell’esercito russo — la brigata di fanteria motorizzata che ha occupato Bucha fino al 31 marzo. Sono loro, secondo le prime ricostruzioni, i responsabili dell’eccidio dei civili.

List of Russian military stationed in Bucha (51460).

The names, ranks and passport details of Russians serving in the 64 Motor Rifle Brigade which occupied Bucha prior to March 31.

