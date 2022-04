Star Trek: Picard 3, un teaser trailer nostalgico mostra anche William “Numero Uno” Riker

Jean-Luc Picard tornerà, in quella che sarà la sua ultima avventura, in Star Trek: Picard 3, e come recentemente annunciato, rivedremo molte facce note di The Next Generation… tra queste, come possiamo vedere dal teaser trailer, William “Numero Uno” Riker, interpretato ancora una volta da Jonathan Frakes.

The mission continues. See who is joining the cast of #StarTrekPicard Season 3! pic.twitter.com/HMBc9wyAFa — Star Trek on Paramount+ (@StarTrekOnPPlus) April 5, 2022

Oltre a Frakes, nella serie rivedremo LeVar Burton (Geordi La Forge) Brent Spiner (Data), Michael Dorn (Worf) Marina Sirtis (Deanna Troi), e Gates McFadden (Dr. Beverly Crusher). La terza stagione sarà l’atto conclusivo della saga.

Intanto nella seconda stagione di Star Trek: Picard, uscita a marzo, il personaggio protagonista si è trovato alle prese con viaggi nel tempo e universi alternativi, oltre che con una vecchia conoscenza: la Regina Borg! Il cast è stato composto, oltre che dall’immancabile Patrick Stewart, da Alison Pill, Isa Briones, Evan Evagora, Michelle Hurd, Santiago Cabrera, Jeri Ryan, Orla Brady, John de Lancie, Annie Wersching e Brent Spiner.

