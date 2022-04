OPPO realizzerà dei propri SoC entro il 2024?

Sono diverse le compagnie che hanno deciso nel corso del tempo di contare maggiormente sulle proprie forze per quel che riguarda la produzione di dispositivi, e anche OPPO è pronta ad aggiungersi a queste. Il colosso ha lavorato per molto tempo al fine di evitare di doversi affidare troppo alle altre aziende per quel che riguarda i semiconduttori, e ha confermato di aver pronto il lancio di un AP (Application Process) nel corso del prossimo anno.

Stando a un report che arriva dalla Cina, come ripreso sulle pagine di Gizmochina, sembra quindi probabile che la compagnia si troverà a lanciare i propri AP già nel corso del 2023, con la produzione di massa dei chip che verrebbe favorita dal processo a 6nm di TSMC. Come se non bastasse, il colosso sembrerebbe al lavoro anche su dei propri SoC che integreranno il proprio processo e un modem, in questo caso leggermente più lontani, visto il presunto debutto nel corso del 2024, e pronti ad avvalersi invece del processo a 4nm di TSMC.

La compagnia ha già avuto modo di lanciare la propria NPU Mariana MariSilicon X, ma al momento non è ancora chiaro quali siano i precisi piani della compagnia per quest’operazione. Di sicuro, sarebbe motivo di vanto e particolarmente comodo per il colosso riuscire a provvedere in autonomia a tutti i System on a Chip dei propri dispositivi mobile, gestendo quindi nel migliore costi e quantità di chip prodotti per avvantaggiarsi con il lancio di nuovi gioiellini.

Nel corso di circa un paio di anni avremo però a che fare verosimilmente con dei risultati in tal senso, seppur si parli di come la compagnia potrebbe usare i propri device solamente per dei dispositivi di fascia media, ripiegando comunque sulle offerte di Qualcomm e MediaTek dove richieste performance migliori.