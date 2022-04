Fujiko Fujio A, co-creatore di Doraemon e Carletto, muore all’età di 88 anni

All’età di 88 anni ci lascia un tassello fondamentale della scena dei manga classici, co-autore di opere come Doraemon e Carletto, Principe dei Mostri: Motoo Abiko, noto come Fujiko Fujio A, è stato trovato esanime nella sua casa in seguito a una segnalazione ai servizi di emergenza relativa a una persona che aveva avuto un malore.

I soccorsi non sono riusciti a fare nulla per salvare l’uomo, probabilmente vittima di un infarto. Abiko, nel corso della sua lunga carriera, ha formato un prolifico duo col collega Hiroshi Fujimoto, noto come Fujiko F. Fujio e con cui firmava, a quattro mani, con lo pseudonimo Fujiko Fujio. Fujimoto è venuto a mancare nel 1996, mentre Abiko si era progressivamente ritirato dalle scene dopo aver lavorato anche come solista.

Al duo si devono manga estremamente celebri in patria, alcuni dei quali giunti, anche in versione animata, fin da noi, come Carletto e Nino il mio amico Ninja. Il lascito più grande, ad ogni modo, è sicuramente quello di Doraemon, creato nel ’69 e ancora sulla cresta dell’onda, con pochissimi rinnovamenti, dopo cinquant’anni (e una quantità incredibile di opere derivate, lungometraggi cinematografici e special tv).

