Animali Fantastici: I Segreti di Silente dovrebbe incassare all’apertura oltre la metà dei film precedenti

Animali Fantastici: I Segreti di Silente ha ricevuto delle buone recensioni, ma, sembra che nonostante ciò il lungometraggio non andrà ad incassare al pari degli altri film della saga: secondo le stime offerte da Deadline il primo weekend porterà 50 milioni di dollari a livello internazionale, mentre i precedenti film hanno ottenuto rispettivamente 120 e 115 milioni.

Sembra che a condizionare gli incassi di Animali Fantastici: I Segreti di Silente ci saranno le restrizioni ed i problemi dovuti alla nuova ondata di Covid-19 in Cina, che ha contribuito ad un terzo degli incassi dei precedenti lungometraggi della saga. Inoltre, gli altri due film erano delle uscite pre-natalizie, mentre la distribuzione ad aprile di questo nuovo capitolo non porterà agli incassi di periodi così favorevoli per le sale cinematografiche.

Questa la sinossi ufficiale del film, in uscita il 13 aprile e che vede protagonisti Eddie Redmayne e Jude Law, con Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol, Callum Turner, Jessica Williams, Katherine Waterston e Mads Mikkelsen: