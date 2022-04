Vivo Pad: Geekbench confermerebbe lo Snapdragon 870

Vivo non ha ancora avuto modo di annunciare le specifiche tecniche di alcuni dei suoi prossimi dispositivi in arrivo, fra cui Vivo X Fold e Vivo X Note, con il Vivo Pad che non fa eccezione. Mentre non ci sono di conseguenza dettagli ufficiali all’orizzonte, è emerso che avremo a quanto pare modo di scoprire dettagli in merito a tutti e tre i dispositivi in arrivo nella giornata dell’11 aprile 2022.

Tuttavia, in anteprima rispetto al debutto del tablet in questione, come avviene spesso per molti dispositivi pronti a giungere sul mercato, un leak della piattaforma di Geekbench ha avuto modo di anticipare vari dettagli ancora non noti. A parlare del tutto c’è stato un report delle pagine di MySmartPrice, il quale ha approfondito molteplici dettagli in merito al dispositivo in questione. Ovviamente, non si parla di notizie ufficiali, e dovremo infatti attendere novità della compagnia in tal senso al fine di saperne di più sulla questione.

A quanto pare, troveremo all’interno del dispositivo un dispositivo Qualcomm con otto core, che dovrebbe risultare lo Snapdragon 870, pronto a offrire nel mentre anche le potenzialità della GPU Adreno 650. Assieme al SoC, si parla anche della presenza di un totale di 8 GB di RAM totali e del debutto del device con Android 11, oltre che di un punteggio di 1.027 in single core e di 3382 in multi core.

Stando a quello che sappiamo, il tablet dovrebbe presentare uno schermo da 11 pollici con risoluzione di 2,5K e refresh rate di 120 Hz, nonché il supporto al Dolby Vision e al Vivo Pencil della compagnia. La fotocamera principale dovrebbe essere da 13 MP, venendo accompagnata da una 8 MP, presente anche nella parte frontale come punch-hole. Pare che sarà presente una batteria da 7.860mAh con supporto alla ricarica rapida da 44 W.