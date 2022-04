The Northman: la critica lo definisce il migliore film di Robert Eggers

Bisognerà attendere il 28 aprile per vedere The Northman al cinema, ma la critica ha già potuto vedere ed elogiare il lungometraggio di Robert Eggers, definendolo il miglior film del regista. Ricordiamo che il cast di The Northman vede presenti Alexander Skargård, Nicole Kidman, Willem Dafoe e Anya Taylor-Joy.

Steven Weintraub di Collider ha definito The Northman “un film incredibile. Un misto del modo di fare cinema di Robert Eggers contaminato da fantastiche performance. Non vedo l’ora di rivederlo”. E Maggie Lovitt, sempre di Collider, lo definisce “il migliore lungometraggio del regista”.

Mentre Cameron Frew di Unilad ha parlato di un film “che fa inginocchiare e chiedere come diavolo si sia riusciti a fare una cosa del genere. Merita di diventare un successo”. Paul McGuire Grimes ha parlato di un lungometraggio “brutale, inquietante, audace e coraggioso. Non è un’opera per deboli di cuore. Non si è mai visto un Alexander Skargård così”.

Positivo anche il parere di Erik Davis di Fandango, che ha descritto The Northman “viscerale e pietrificante. Non riuscirete a scollare gli occhi dallo schermo durante la visione di questa storia di vendetta. Alexander Skargård è una bestia feroce, e Nicole Kidman ha un paio di scene che mi hanno steso”.

E poi c’è chi come Heather Wixson definisce The Northman “un capolavoro. Brutale, audace, un prodotto cinematico ed epico che si vede raramente”.