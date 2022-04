Summertime 3: il teaser trailer della stagione finale

Netflix Italia ha pubblicato il teaser trailer dedicato a Summertime 3, si tratta della stagione finale della serie televisiva dedicata al teen drama estivo tutto all’italiana. L’ultima stagione di Summertime sarà disponibile su Netflix il mese prossimo, dal 4 maggio.

Qui sotto trovate il teaser trailer di Summertime 3.

Ecco la descrizione del telefilm:

L’ultima estate prima dell’età adulta è fatta di scelte per tutti, anche per i ragazzi di Summertime che si troveranno davanti a diverse strade e dovranno capire quale prendere. Summertime stagione finale in arrivo il 4 maggio, solo su Netflix.