Sonic 2 – Il film: la nuova featurette dedicata a Knuckles e Idris Elba

Il nuovo avversario del riccio blu introdotto in Sonic 2 - Il film è Knuckles, intrerpretato da Idris Elba: eccoli in una nuova featurette dedicata.

Esce domani in tutte le sale italiane (con anteprime in alcune città già oggi) Sonic 2 – Il film, sequel del fortunato primo film dedicato al riccio blu di Sega: ecco arrivare una speciale featurette dedicata alla nemesi introdotta in questo nuovo film: Knuckles… e al suo interprete, Idris Elba, che commenta così il suo personaggio: “Knuckles ha una presenza minacciosa… fa sul serio!”.

Diretto nuovamente da Jeff Fowler, il film vede il ritorno di James Marsden e di Ben Schwartz come voce di Sonic, così come Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally e Jim Carrey nel ruolo del Dr. Robotnik, con Shemar Moore come new entry, Idris Elba come voce di Knuckles e Colleen O’Shaughnessey come voce di Tails.

Questa la sinossi ufficiale del film, al cinema in anteprima il 6 aprile, e in tutte le sale dal 7.

Dopo essersi stabilito a Green Hills, Sonic non vede l’ora di dimostrare che ha tutto ciò che serve per essere un vero eroe.

La nuova sfida non si fa attendere: il Dr. Robotnik è tornato con un nuovo alleato, Knuckles, che lo aiuterà nella ricerca di uno smeraldo che ha il potere di distruggere la civiltà. Con il suo nuovo compagno d’avventura Tails, Sonic intraprende un viaggio in giro per il mondo per trovare lo smeraldo prima che cada nelle mani sbagliate.

