Snowfall: la serie TV è stata rinnovata per una sesta stagione

FX ha deciso di rinnovare per una sesta e ultima stagione la serie TV intitolata Snowfall, che in Italia è disponibile su Disney+.

FX ha deciso di rinnovare la serie TV Snowfall per una sesta stagione, che, a quanto pare, sarà anche quella conclusiva per il telefilm che è stato creato da John Singleton. Il rinnovo arriva grazie ai dati di ascolto della quinta stagione, che è stata la più vista fino ad ora, con un incremento del 6% rispetto alla quarta stagione, e del 55% rispetto alla terza.

Nick Grad di FX ha dichiarato:

FX ha lavorato in collaborazione con il leggendario John Singleton e con il resto del team creativo perseguendo l’obiettivo ambizioso di raccontare un dramma potente sulla diffusione del crack negli anni Ottanta. Oggi che Snowfall è arrivato alla sua quinta stagione non possiamo non definirlo un classico. Siamo entusiasti di ordinare una sesta stagione che vedrà coinvolti Dave Andron, Walter Mosley e tutti gli altri produttori che realizzeranno un finale brillante, grazie al coinvolgimento di tutta la squadra di lavoro, dal cast stellare agli sceneggiatori.

Ecco la sinossi ufficiale di Snowfall:

Los Angeles, 1983. Mentre sulla città sta per abbattersi una tempesta di nome crack, i percorsi di Franklin Saint, un giovane imprenditore della strada bramoso di potere; Gustavo Zapata, un lottatore messicano trasformatosi in un gangster in cerca del sogno americano; Teddy McDonald, un agente della CIA in fuga da un oscuro passato alle prese con un’operazione fuori-dalle-regole; Luica Villanueva, la figlia di un boss criminale messicano; e Logan Miller, la pecora nera di un’importante famiglia alla disperata ricerca di un posto lontano dall’ombra del padre; collidono violentemente.

La serie TV è disponibile su Disney+.