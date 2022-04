Samsung Galaxy S23 arriverà con un SoC MediaTek?

Samsung si trova ormai da moltissimo tempo a fare affidamento su Qualcomm per i suoi dispositivi di fascia alta, ma le cose a quanto pare potrebbero cambiare. Il colosso dei chip ha una competizione agguerritissima con MediaTek, la quale con i suoi recenti Dimensity 9000 ha avuto modo di dimostrare le proprie potenzialità in maniera ancora più marcata. Come da poco anticipato, è addirittura possibile che quando si troverà a lanciare sul mercato i suoi prossimi smartphone top-end, verosimilmente sotto il nome di Galaxy S23, Samsung opterà per una soluzione MediaTek.

Ad anticipare il tutto sono le pagine di Business Korea, stando alle quali negli S22 FE e negli S23 sarà presente un chip della concorrenza, almeno in Asia. Va sottolineato che il report in questione non proviene da fonti ufficiali, e che la situazione potrebbe quindi risultare in futuro alquanto diversa, con Samsung che forse non proporrà alcun cambiamento per quel che riguarda l’azienda che si occupa dei chip dei propri dispositivi. Va inoltre sottolineato che il colosso potrebbe continuare a preferire in alcune parti del mondo i suoi Exynos.

Secondo le pagine di Business Korea però, in ogni caso circa la metà dei dispositivi che verranno prodotti, sia per quel che concerne la Fan Edition degli S22, sia parlando nello specifico degli S23, conterà sulle potenzialità dei successori dei Dimensity 9000, i quali potrebbero invece prendere il nome di Dimensity 10000.

All’effettivo, non sappiamo cosa un cambiamento di questo tipo potrebbe portare, e se lo stesso avrà ripercussioni anche nel nostro paese o si limiterà a rendere i dispositivi diversi rispetto a quanto visto fino a oggi solamente in altre parti del mondo. Non resta ovviamente che attendere una risposta ufficiale da parte di Samsung.