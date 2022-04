POCO M4 5G: arrivano i render della parte posteriore

Abbiamo visto il brand Xiaomi di POCO espandersi molto nel corso degli ultimi mesi, e la situazione non è di certo pronta a fermarsi. Dopo il lancio degli M4 Pro 5G e degli M4 Pro 4G della compagnia infatti, dei report hanno anticipato che POCO si trova al lavoro su un POCO M4 5G standard, pronto quindi a risultare meno performante rispetto a quanto visto con i modelli Pro sotto diversi aspetti.

In attesa di un presunto reveal ufficiale di cui al momento non abbiamo ancora alcun dettaglio, dei render del dispositivo potrebbero aver svelato in anteprima il design. Troviamo nello specifico un paio di unità LED fllash assieme ai sensori nella parte sinistra, mentre è emerso che i device dovrebbero arrivare nelle colorazioni verde e gialla. L’immagine leakata non mostra però al momento il design frontale del nuovo telefono facente parte del brand POCO. Considerando la possibilità che si tratti di uno dei tanti redesign della compagnia, questa volta del Note 11E, è possibile che sia presente un notch a forma di goccia d’acqua.

Per quel che riguarda le specifiche, i leak hanno anticipato la presenza di uno schermo da 6,58 pollici con risoluzione Full HD+ e un totale di 90 Hz di refresh rate, con un sensore da 5 MP nella parte frontale e un primario da 50 MP sul retro accompagnato da uno di profondità da 2 MP. Dovrebbe venire scelta la MIUI 13 basata su Android 12, e il SoC Dimensity 700 dovrebbe fornire potenza al dispositivo, arrivando con possibilità di massimo 6 GB di RAM e 128 GB di spazio per l’archiviazione.

Non resta quindi che attendere un annuncio ufficiale del colosso dopo questa ulteriore anticipazione del design, da prendere ovviamente con le pinze fino a che non saranno arrivate le dovute conferme.