Netflix: i film sono diventati troppo lunghi? Arriva la sezione ‘Short-Ass movies’

Netflix finalmente viene incontro agli spettatori che non ne possono più dei film inutilmente lunghi. La piattaforma ha introdotto una nuova sezione interamente dedicata ai film con una durata vicina ai 90 minuti.

Ed è tutto merito dell’invettiva di un attore in una recente puntata del Saturday Night Live.

I film sono sempre più lunghi. Perché?

Per qualche motivo i produttori di Hollywood si sono convinti che il pubblico voglia essere stordito da film dalla durata sconfinata. Così capita (più spesso che no) che i film più recenti superino abbondantemente le due ore, qualche volta immotivatamente sfiorando la soglia delle tre ore. Ma non tutti i registi sono Peter Jackson o Tarantino e non tutte le storie hanno bisogno di minutaggi così lunghi.

Anche quando il film è effettivamente ben riuscito, spesso uscendo dalla sala scappa spontaneo un: “Sì tutto bellissimo… certo che una sforbiciata qua e là l’avrei data…“.

Giusto per citare qualche esempio recente: No Time to Die dura 2 ore e 43 minuti. Spider-Man: No Way Home raggiunge le 2 ore e 28 minuti. Eternals sale a 2 ore e 37 minuti. E poi The Last Duel, con 2 ore e 28 minuti.

Sembra che la durata media dei film si sia allungata negli anni. Praticamente fanno eccezione solo i film horror e le commedie.

Eh sì che moltissimi dei cult del passato, film entrati di prepotenza nell’immaginario collettivo, non superano i 100 minuti. Cosa è successo nel frattempo? Recentemente Variety ha cercato di rispondere a questa domanda, senza arrivare ad una risposta esaustiva.

La risposta di Netflix: arriva la sezione ‘Short-Ass Movies’

Se fate parte di quella maggioranza silenziosa che ritiene che la qualità di un film non dipenda dalla sua lunghezza… beh, Netflix corre in vostro soccorso. La piattaforma ha annunciato una nuova sezione chiamata ‘Short-Ass Movies’.

Come suggerisce il nome, include esclusivamente film dalla durata inferiore ad un’ora e trenta minuti. Sì, la nuova sezione è già disponibile anche nel catalogo italiano di Netflix. E no, non include esclusivamente commedie o film per la famiglia. Certo, ci sono i film di Zalone, qualche Fantozzi e anche la Famiglia Addams, ma poi si trovano anche film più impegnati come il remake americano di The Guilty o il recente Windfall.

Insomma, se questa sera avete giusto un’oretta e qualcosa per guardare un film prima di coricarvi, ora sapete quale sezione spulciare.

Tutto merito di Pete Davidson, che ha lanciato una scherzosa invettiva dallo studio del Saturday Night Live, lamentandosi della durata eccessivamente lunga e tediosa di molti film recenti. Netflix ha confermato di aver aggiunto la nuova sezione dedicata ai film brevi proprio per accontentare l’attore e quell’enorme fetta di pubblico che ha applaudito il suo intervento sotto forma di parodia rap.