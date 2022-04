Michael Bay farebbe un film Marvel, ma alle sue condizioni

Intervistato da Comicbook.com il regista Michael Bay ha parlato della possibilità, prima o poi, di realizzare un film Marvel, ed il filmmaker non rifiuterebbe del tutto la cosa, ma la farebbe alle sue condizioni. Ricordiamo che Bay, fino ad ora, ha lavorato a cinque film della saga dei Transformers.

Ecco le parole del regista:

Non è che non sia interessato ai film Marvel, ma, così come dice Ridley Scott, la cosa più difficile ed allo stesso tempo più divertente per un regista è il creare un mondo. Non sono il tipo di persona che entra nell’universo di George Lucas per realizzare uno Star Wars 5, non sono io, non farei un Iron Man 7, oppure Batman 10. Voglio fare le mie cose. Mi piacerebbe realizzare un qualcosa con i supereroi, ma lo vorrei fare alle mie condizioni, creando il mio mondo.