Johnny Depp: il processo con Amber Heard sarà trasmesso in streaming

Il processo che vede coinvolti Johnny Depp ed Amber Heard, che inizierà l'11 aprile in Virginia, verrà trasmesso in streaming da Court TV.

Arrivano delle novità sul fronte giudiziario che riguarda Johnny Depp e la sua causa con l’ex moglie Amber Heard: dagli Stati Uniti è stato riportato che il processo andrà in onda in streaming su Court TV. Il processo prenderà il via l’11 aprile in Virginia, e la piattaforma si occuperà della sua trasmissione.

Johnny Depp ha accusato Amber Heard di diffamazione, dopo che la donna ha affermato di essere stata fisicamente e mentalmente maltrattata dal popolare attore. Si tratta di una causa in cui è in ballo una cifra di risarcimento pari a 50 milioni di dollari.

Ethan Nelson di Court TV ha dichiarato sulla trasmissione del processo:

Casi processuali come questi sono capaci di fare molto rumore, ed a volte è difficile per il pubblico riuscire ad avere una chiara panoramica sugli eventi, ed è qui che interveniamo noi. Court TV si vuole porre come la fonte più attendibile ed obiettiva per questo processo.

Il divorzio tra Amber Heard e Johnny Depp ha prodotto fino ad ora un ordine restrittivo risalente al 2016 e diverse situazioni legali in ballo. La relazione burrascosa tra i due verrà anche messa al centro di un documentario.