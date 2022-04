Il The Hollywood Reporter ha pubblicato un articolo in cui ha rivelato che The Mandalorian è la serie TV più vista su Disney+.

Il The Hollywood Reporter ha diffuso attraverso un articolo la lista ed i dati delle serie TV più viste su Disney+ ed ha messo in evidenza come The Mandalorian, con la sua seconda stagione, risulti essere lo show più visto di sempre, fino ad ora, sulla piattaforma streaming.

Secondo i dati mostrati, la seconda stagione di The Mandalorian ha ottenuto 14,5 miliardi di minuti visualizzati, con 8,38 miliardi di minuti di visualizzazioni arrivati durante le otto settimane di lancio e durata della serie. La prima stagione, invece, ha ottenuto 5,42 miliardi di minuti di visualizzazione, mentre The Book of Boba Fett è arrivato a 4,4 miliardi di minuti.

A rivaleggiare con le serie TV di Star Wars ci sono gli show Marvel WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki e Hawkeye. Combinando le visualizzazioni di tutte queste serie televisive si arriva a 36 miliardi di minuti visualizzati sulla piattaforma streaming Disney+.

Tutto questo a testimonianza del fatto che gli show Marvel e quelli di Star Wars sono il vero traino della piattaforma streaming della Casa di Topolino. E non per niente le produzioni dedicati a questi due franchise stanno proseguendo ad andare avanti a tamburo battente.