Star Trek: Picard 3 – Annunciati i nuovi membri del cast provenienti da The Next Generation

In Star Trek: Picard 3 ci saranno diversi ritorni di membri del cast di Star Trek: Next Generation, che sono stati annunciati da poco: si tratta di Jonathan Franks (Ryker), LeVar Burton (Geordi La Forge) Brent Spiner (Data), Michael Dorn (Worf) Marina Sirtis (Deanna Troi), e Gates McFadden (Dr. Beverly Crusher).

Ecco l’annuncio ufficiale di Paramount dedicato a Star Trek: Picard 3:

In onore del primo First Contact Day, Paramount+ ha rivelato che i co-protagonisti di Picard, che saranno al fianco di Patrick Stewart, e che sono provenienti da Star Trek: The Next Generation, sono LeVar Burton, Michael Dorn, Jonathan Frakes, Gates McFadden, Marina Sirtis e Brent Spiner. Gli interpreti lavoreranno al fianco dello stesso Stewart nella terza stagione di STAR TREK: PICARD. La terza stagione sarà l’atto conclusivo della saga.