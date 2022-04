Sherlock Holmes: in sviluppo due serie TV con Robert Downey Jr. produttore

Gli appassionati attendevano Sherlock Holmes 3 da anni, ma Warner Bros. assieme ad HBO Max ha deciso di portare la saga sul piccolo schermo: per questo motivo saranno sviluppate due serie TV spin-off con Robert Downey Jr. coinvolto come produttore. Non è stato però chiarito se Downey comparirà anche nei telefilm come interprete del character principale.

Sembra che al centro degli spin-off ci saranno dei personaggi che non si sono visti nei film dedicati. Le serie TV spin-off su Sherlock Holmes avranno come produttori lo stesso Robert Downey Jr. assieme a Susan Downey. I produttori esecutivi saranno Robert Downey Jr., Susan Downey e Amanda Burrell, che lavoreranno assieme a Wigram Productions ed a Lionel Wigram, che ha prodotto i primi due lungometraggi.

Secondo quanto suggerito dai siti oltreoceano sembra che, in base all’esito delle serie TV spin-off, si arriverà al tanto atteso terzo film della saga di Sherlock Holmes. L’idea sarebbe quella di creare uno Sherlock Holmes Universe, come del resto aveva anticipato lo stesso Robert Downey Jr. qualche tempo fa. Ecco le sue parole: