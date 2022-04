Samsung Galaxy S9: il supporto è ufficialmente terminato

Il supporto di Samsung ai Galaxy S9, come confermato nella giornata di oggi, è ufficialmente terminato e i device non riceveranno nuovi aggiornamenti.

Sono passati circa quattro anni da quando Samsung ha avuto modo di lanciare sul mercato la serie di dispositivi S9, apprezzati da molti utenti e pronti a sfruttare le potenzialità di Android 8.0 Oreo. Dopo che fino a oggi però la compagnia ha avuto modo di portare diversi aggiornamenti per i device in questione, lasciando anche che a marzo del 2020 questi potessero far girare la One UI 2.5 basata su Android 10, il momento della morte dei dispositivi è purtroppo arrivato.

La giornata di oggi, come confermato in via ufficiale, segna la fine dei dispositivi, con anche dei cambiamenti per quel che riguarda ulteriori device. Quattro anni dopo il lancio, non verranno quindi resi disponibili nuovi aggiornamenti software, e chi possiede uno di questi gioiellini si troverà quindi nel giro di non troppo tempo a dover fare i conti con dei telefoni non più supportati dal produttore.

L’ultimo update è stata una patch di sicurezza arrivata a marzo, con il colosso che come appena accennato ha iniziato un cambiamento per gli S10. I device in questione riceveranno aggiornamenti di sicurezza ogni tre mesi, prima che nel corso del prossimo anno il supporto venga abbandonato come avvenuto oggi per quel che riguarda gli S9. C’è da sottolineare che il tutto non vale ancora per i Note 9, che dovrebbero infatti ancora ricevere un ultimo aggiornamento prima che il supporto venga interrotto.

Per fortuna, la compagnia si occupa di offrire molti aggiornamenti per i suoi dispositivi lanciati come top di gamma, e nel corso degli anni, anche i dispositivi che ora vengono abbandonati non hanno avuto grossi problemi in tal senso. Ovviamente, arriva il momento in cui sempre meno consumatori si trovano ad avere a che fare con dei telefoni con qualche anno sulle spalle, e le aziende si trovano costrette a interrompere il supporto.