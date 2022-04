La prima foto della nuova DeLorean elettrica. Sorpresa: non assomiglia alla DMC-12

La DeLorean sta per tornare. O meglio, torna il brand dietro all’iconica DMC-12, ma questa volta sfornerà un’auto sportiva completamente elettrica. L’azienda dietro al progetto – che vede la collaborazione di ItalDesign – ha presentato una prima immagine teaser del veicolo.

La DeLorean EV verrà presentata il prossimo 21 agosto, durante la celebre Monterey Car Week di Pebble Beach. L’immagine teaser ci fornisce un’interessante assaggio di come sarà l’auto. I gruppi ostici posteriori sono iper-moderni, sviluppati orizzontalmente e con un look futuristico. La siluette del veicolo è slanciata e in linea con l’immaginario delle auto sportive moderne.

Chi si aspettava un omaggio più fedele alle linee della DMC-12 originale potrebbe rimanerne deluso. Sembra che DeLorean abbia scelto di prendere un’altra direzione. Ovviamente non conosciamo ancora gli altri elementi del veicolo, e siamo comunque pronti a scommettere che le portiere dell’auto si apriranno ad ala di gabbiano, come sul modello originale.

La DeLorean Motor Company oggi è di proprietà di Stephen Wynne. L’azienda ha un programma ufficiale per fornire parti di ricambio ai proprietari della DMC-12 originale, ma ora vuole riportare in vita il brand tornando a produrre auto originali. Una missione estremamente ambiziosa.

Durante l’evento di Pebble Beach, DeLorean dovrebbe mostrare una versione ‘concept‘ dell’auto. Non sappiamo se il modello di serie, quello che verrà effettivamente consegnato ai clienti, differirà di molto dall’auto che verrà presentata ad agosto. Non resta che aspettare qualche mese per saperne di più.