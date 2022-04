Google Maps indicherà il costo del pedaggio, i segnali di stop e i semafori

Con il nuovo aggiornamento di Google Maps, la compagnia ha inserito nella piattaforma diverse migliorie, che avranno in futuro modo di giungere anche in Italia.

Google ha annunciato un miglioramento di Google Maps di cui si parlava ormai da tempo, che finalmente potrà permettere agli utenti di migliorare la propria esperienza di guida quando vengono accompagnati dal software in questione.

Parliamo della possibilità di fornire i prezzi approssimativi dei caselli autostradali, lasciando quindi che gli utenti possano prepararsi in tal senso quando organizzano il proprio viaggio, con il software che prenderà in considerazione molteplici fattori per ottenere un risultato accurato nel possibile. Il tutto arriverà in Italia solo in futuro però, venendo implementato prima negli Stati Uniti, in Indonesia, India e Giappone.

Si parla poi di informazioni aggiuntive sul traffico, con la possibilità di indicare semafori e cartelli di stop, novità disponibili su iOS 13 ormai da tempo. Di sicuro si tratta di una buona notizia, con la compagnia che ha modo di rendere il suo sistema sempre più preciso e completo.

Per qiel che riguarda iOS, sono stati inseriti nuovi widget, la navigazione con Apple Watch e una scorciatoia per l’utilizzo di Siri con la voce nell’esperienza di Google Maps, una serie di piccoli miglioramenti particolarmente comodi e richiesti a gran voce dagli utenti.