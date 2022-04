Doctor Strange nel Multiverso della Follia: i nuovi character poster

Chiaramente, Marvel punta tantissimo su Doctor Strange nel Multiverso della Follia, in arrivo nelle sale il 4 maggio: sfruttando il traino di Spider-Man: No Way Home potrebbe divenire il film di punta dei Marvel Studios per il 2022, nonostante l’agguerrita concorrenza di Thor: Love and Thunder e Black Panther: Wakanda Forever. Ecco, dunque, che parte la campagna per la promozione delle prevendite, che saranno aperte da domani negli States in tutti i formati di sala, anche quelli “speciali” come i Dolby Cinema, i REAL D e IMAX, proprio come riportato sui nuovi poster appositamente realizzati e che vedono Stephen Strange e Wanda in posa.

Benedict Cumberbatch (Stephen Strange), Elizabeth Olsen (Wanda “Scarlet Witch” Maximoff), Benedict Wong (Wong) e Xochitl Gomez (America Chavez) sono definitivamente designati come i quattro personaggi principali della pellicola, che vedrà nel cast anche Chiwetel Ejiofor, Michael Stühlbarg e Rachel McAdams… più numerose sorprese, a quanto pare.

Questa la sinossi ufficiale della pellicola:

Nel film Marvel Studios Doctor Strange nel Multiverso della Follia, l’Universo Cinematografico Marvel espande i confini del Multiverso ai massimi livelli. Un viaggio nell’ignoto con Doctor Strange che, con l’aiuto di mistici alleati sia vecchi che nuovi, attraversa pericolose e sconvolgenti realtà alternative del Multiverso per affrontare un nuovo misterioso avversario.

