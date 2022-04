Corsa contro il tempo – The desperate hour: trailer e foto del film con Naomi Watts

Bim Distribuzione presenta foto, trailer e poster di Corsa contro il tempo – The desperate hour, film con Naomi Watts che sarà disponibile on demand dal 14 aprile.

La candidata all’Oscar Naomi Watts è la protagonista di Corsa contro il tempo – The desperate hour, un thriller adrenalinico scritto dagli autori di Buried e diretto dal regista de Il collezionista di ossa, Phillip Noyce, disponibile on demand dal 14 aprile: ecco trailer, poster e foto della pellicola.

Amy è impegnata nella sua abituale e tranquilla sessione mattutina di jogging in campagna quando viene interrotta da una sconvolgente telefonata: un uomo armato si è introdotto nella scuola di suo figlio e tiene gli studenti in ostaggio. Lontana da casa e senza una rapida via di ritorno, prova in tutti i modi a proteggere il figlio mettendosi in comunicazione con lui tramite il telefono. La sua tenacia la conduce a diretto contatto con il criminale, che deve cercare di gestire nell’attesa che arrivi la polizia.

Il film sarà disponibile sulle seguenti piattaforme streaming: Prime Video, Google Play, Youtube, Apple Tv, Rakuten, Chili, Mediaset Infinity, TimVision.

