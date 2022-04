Compra una Ferrari 488 GTB e si schianta dopo meno di 3 km, succedeva l’1 aprile

Un incidente a dir poco strano è avvenuto nella giornata dell’1 aprile 2022, proprio quella del pesce d’aprile, dove un utente ha infatti distrutto una Ferrari 488 GTB in una condizione davvero difficile da prevedere, danneggiando un veicolo con appena 20 mila chilometri.

Poco dopo aver infatti acquistato il bolide, che come potete vedere nel Tweet della polizia qui di seguito e in copertina all’articolo si presenta con un rosso scintillante e un look incredibile, un utente lo ha distrutto con un incidente nella parte frontale.

Derby. 1st April. Driver bought a Ferrari this morning and crashed it after driving it less than 2 miles. No injuries. #DriveToArrive pic.twitter.com/X4IMuflPa5 — Derbyshire Roads Policing Unit (@DerbyshireRPU) April 1, 2022

Non si tratta di un pesce d’aprile però, ed è anzi vero che la Ferrari in questione è stata distrutta solamente due miglia dopo che questa è stata messa su strada. Danni a dir poco gravi che sono stati quindi causati con un tragitto a dir poco breve, di meno di tre chilometri, numeri da record (in negativo) che sembrano quasi intenzionali per quanto strani.

Ovviamente, vista la stranezza dell’evento e la giornata in cui questo è avvenuto, la polizia ci ha tenuto a dover chiarire che non si tratta di uno scherzo, e che il veicolo è stato effettivamente distrutto, anche se per fortuna non ci sono stati ulteriori cittadini o veicoli coinvolti con l’incidente della Ferrari 488 GTB.