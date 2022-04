Le AirPods Pro 2 potrebbero arrivare nella seconda metà del 2022

Le tracce relative agli AirPods Pro 2, nonostante moltissime anticipazioni arrivate nel corso dei mesi, si erano ormai perse da un po’, e il noto analista Ming-Chi Kuo sembra aver però risollevato la situazione con una piacevole notizia. Dopo infatti le AirPods 3, sembra che finalmente Apple sia pronta a lanciare i nuovi dispositivi Pro sul mercato, come anticipato dalla figura particolarmente importante nel settore della tecnologia grazie alle proprie analisi.

Il tutto è stato spiegato sulla piattaforma di Twitter, dove sono state spiegate le motivazioni che portano a pensare al fatto che finalmente la compagnia si trova pronta a compiere questo grande passo, e avrà modo di rivelare e lanciare quindi i suoi device nel corso della seconda metà di quest’anno, portando quindi delle grosse novità sul mercato ormai richieste da tempo dopo il lancio della prima serie. Trovate qui di seguito la dichiarazione tradotta.

AirPods 3 orders for 2-3Q22 have been cut by 30%+. Due to the failed product segmentation strategy, demand for AirPods 3 is significantly weaker than for AirPods 2. AirPods Pro may get discontinued after Apple launches AirPods Pro 2 in 2H22 to avoid repeating the same mistake. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 5, 2022

Gli ordini delle AirPods 3 per il secondo e terzo quarto di anno del 2022 sono stati tagliati di oltre il 30%. Per via della strategia fallita di segmentazione del prodotto, la domanda delle AirPods 3 risulta significativamente minore rispetto a quella delle AirPods 2. Le AirPods Pro potrebbero venire sospese dopo che Apple lancerà le AirPods Pro 2 nel 2022 evitando di ripetete lo stesso errore.

Dopo quanto avvenuto con le ultime cuffie quindi, che in diversi casi, anche per via della situazione globale, non hanno avuto modo di colpire il cuore di molti appassionati, vedremo la compagnia lanciare dei nuovi device audio con delle tattiche totalmente diverse, che forse la porteranno quindi ad avere un successo decisamente maggiore. Non resterà che aspettare ovviamente annunci relativi a un nuovo evento più specifico, dopo che il colosso ha annunciato una conferenza per giugno, come abbiamo avuto modo di approfondire in questo articolo.