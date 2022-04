The Punisher: Disney+ ha rimosso il tributo a Stan Lee dalla stagione 2

Come sappiamo, le serie tv dedicate ai Difensori e al Punitore andate in onda negli scorsi anni su Netflix sono ora uscite da quel catalogo per rientrare in quello di Disney+ (perloneno in America: al momento in Italia sono impossibili da visionare). Ebbene, un controverso omaggio a Stan Lee è stato rimosso dalla seconda stagione di The Punisher.

La seconda stagione di The Punisher è stata la penultima della saga Marvel / Netflix, ed è uscita su Netflix a gennaio del 2019, un paio di mesi dopo la dipartita del leggendario Stan Lee, che è stato doverosamente omaggiato in tutti i prodotti Marvel usciti in quel periodo, in primis in questo: alla fine del season finale, “L’uragano”, era presente un rituale ‘In loving memory of STAN LEE‘, che però una frangia di fan trovò relativamente inopportuno, data la violenza intrinseca della serie, forse la più imponente tra tutte quelle del pacchetto Marvel / Netflix.

Fatto sta che ora, a distanza di anni, quel cartello non è più presente nella versione caricata su Disney+, mentre quello similare presente nella terza stagione di Jessica Jones è rimasto.

Non è certo il primo rimaneggiamento operato da Disney e Marvel su Disney+: giusto qualche giorno fa abbiamo visto il curioso caso della censura in un episodio di The Falcon and The Winter Soldier.

Leggi anche: