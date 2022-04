Star Trek: Strange New Worlds, trailer e poster della nuova serie Paramount

Paramount ha rilasciato un nuovo trailer e il poster di Star Trek: Strange New Worlds, nuova costola della saga ideata da Gene Roddenberry, in arrivo il 5 maggio.

Si tratta di uno spin-off di Star Trek: Discovery che funge anche da prequel della serie classica, dato che narra le avventure dell’equipaggio dell’Enterprise prima dell’arrivo del Capitano Kirk. Nel cast, Anson Mount nel ruolo del capitano Christopher Pike, Ethan Peck nei panni del mitico Spock e Rebecca Romijn in quelli di Una Chin-Riley.

