Google Pixel 7 Pro: render mostrerebbero una nuova colorazione

Seppur sembra risulti ancora necessario dover aspettare molto prima che Google abbia modo di rilasciare i Pixel 7, e un’eventuale ulteriore versione Pro dei dispositivi in questione, dei render sono da poco emersi. Ovviamente non parliamo di materiale ufficiale, ma si tratta nello specifico di foto relative al Pixel 7 Pro che mostrano una nuova colorazione blu cielo.

A svelare il tutto sono le pagine di MyDrivers, ed è bene non considerare il tutto come certo, visto che la fonte da cui le foto sono state ottenute è al momento ancora incerta. Tuttavia, il nuovo design è piuttosto simile a quello che in realtà era già stato anticipato da dei leak, con il blocco piuttosto grosso delle fotocamere sul retro che ricorda ovviamente quello visto con i recenti Pixel 6 Pro del colosso.

A quanto pare i device in questione si presenteranno con tripla fotocamera, ma con due lenti raggruppate, seppur non ci siano ancora molti dettagli in tal senso.

C’è da dire anche che la nuova colorazione potrebbe comunque venire accompagnata da diverse altre come visto con la serie 6, e che chi di conseguenza non apprezza quanto anticipato può comunque stare tranquillo in merito a quello che vedremo, visto che è ancora decisamente presto per sapere di più in tal senso.