Ghost Rider: Norman Reedus condivide una fan art di lui nei panni del personaggio Marvel

Norman Reedus ha condiviso una fan art in cui veste i panni di Ghost Rider, continuando ad alimentare le voci di chi lo vorrebbe come interprete del personaggio.

Norman Reedus sta continuando ad alimentare le voci che lo vorrebbero come prossimo interprete di Ghost Rider, considerando che l’attore ha da poco condiviso tra le sue storie su Instagram una fan art in cui veste i panni di Ghost Rider, con le classiche fiamme che circondano la moto.

Qui sotto trovate l’immagine con Norman Reedus nei panni di Ghost Rider.

Già nei mesi scorsi l’attore aveva alimentato le voci di coloro che lo vorrebbero come il personaggio Marvel, vedremo se prima o poi la Casa delle Idee deciderà veramente di chiamarlo in causa. Direttamente a Comicbook.com Norman Reedus aveva confermato qualche tempo fa il suo interesse per la parte, ecco le sue parole:

Ci sono state delle conversazioni a riguardo per anni, e vorrei tanto fare questo personaggio. E magari anche al fianco del Punisher di Jon Bernthal sarebbe ancora più divertente (ex protagonista di The Walking Dead ndr). Sarebbe grandioso, chiamate qualcuno per rendere concreta questa cosa, perché voglio un teschio in fiamme al posto della faccia, ed una catena tutta intorno. Fantastico

Ricordiamo che a interpretare il characte di Ghost Rider ci sono stati in precedenza Nicolas Cage e Gabriel Luna.

