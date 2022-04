Gboard cambia ora lingua in automatico sui Pixel 6

Grazie a un nuovo aggiornamento di Google, Gboard migliora notevolmente su Pixel 6, e infatti è ora in grado di cambiare anche la lingua in automatico.

Google ha rilasciato un aggiornamento per le tastiere virtuali Gboard, le quali hanno infatti ora modo di aggiornarsi automaticamente cambiando tipo di layout in base a quello che si sta digitando. Parliamo proprio della possibilità di passare da QWERTY a ulteriori configurazioni.

Immaginando che si stia scrivendo in italiano e si passi allo spagnolo, verrà automaticamente mostrata la versione di quest’ultima lingua. Per far partire il tutto non serve che attivare la feature dell’app di Google Traduttore dalle impostazioni di Gboard, con la prima che una volta chiusa lascia che il tutto torni normale.

Grazie a un’utile icona posta a sinistra della barra delle applicazioni risulta anche facile fare un passo indietro e tornare alla versione base. La funzionalità risulta al momento disponibile sui Pixel 6 della compagnia, dopo aver aggiornato Gboard alla versione 11.6 e Google Traduttore alla 6.33, recandosi nelle applicazioni ed effettuando i dovuti aggiornamenti.

Di sicuro, prima di poter giungere su tutti i telefoni, anche per quel che concerne i sistemi che non risultano proprietari della compagnia, non sarà necessario che dover aspettare un po’ di tempo, anche se dovremo vedere in che modo il supporto del colosso a questa funzionalità avrà modo di continuare.