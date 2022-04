Twitter permetterà finalmente di selezionare il testo anche su Android?

Alcune piattaforme, come il social network Twitter, hanno visto nel corso degli anni un supporto migliore per quel che riguarda una specifica piattaforma mobile, che si tratti di iOS o Android. Per quel che riguarda Twitter, è proprio il primo caso, visto che nello specifico risulta impossibile fruire di diverse novità su Android.

Tuttavia, c’è da dire che finalmente la compagnia sta piano piano aggiornando il suo software per rendere le due versioni sempre più vicine, e ha infatti a quanto pare deciso di rendere i contenuti dei testi selezionabili anche su Android.

Parliamo di una feature disponibile solo su iOS, con i Pixel che sono l’unica eccezione su Android, che stando alla sviluppatrice Jane Manchun Wong sarebbe pronta a giungere finalmente per tutti.

Al momento, chiunque utilizza Twitter su Android e prova a copiare il contenuto di un cinguettio si trova a doverlo obbligatoriamente selezionare tutto, ma grazie alla novità l’operazione dovrebbe diventare decisamente più facile. Sembra che si avrà modo quindi di selezionare e interagire solamente con una piccola parte del testo, ma a quanto pare servirà ancora aspettare prima che la compagnia abbia finalmente modo di rendere il tutto disponibile.