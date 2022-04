X-Files: Gillian Anderson tornerebbe solo a determinate condizioni

Gillian Anderson, nonostante un’importante carriera sul piccolo schermo, viene ancora identificata come la Dana Scully di X-Files, e l’attrice, intervistata di recente da Variety, ha parlato della possibilità di tornare a lavorare sulla serie TV, dicendo che ci sarebbero delle chance, ma solo a determinate condizioni.

Ecco le sue parole:

Sarebbe una vecchia idea. Ho già avuto a che fare con il personaggio di Dana per tanti anni, ed è finito tutto con una nota stonata. Per poter iniziare a parlare di una nuova stagione dovrebbero esser chiamati in causa dei nuovi sceneggiatori, ed il testimone dovrebbe essere raccolto in una maniera tale da far percepire tutto come qualcosa di nuovo e progressivo. Perciò sì, questa mi sembra più una cosa appartenente al passato.

L’attrice ha anche parlato del fatto che, inizialmente, non aveva pensato all’idea che Dana fosse un character femminista, bensì una figura che non si era vista fino a quel momento in televisione. Ricordiamo che la serie TV è andata in onda dal 1993 fino al 2002, e che poi ha avuto anche un film nel 2008, e due stagioni revival nel 2016 e nel 2018.

