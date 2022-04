Oppenheimer: Gary Oldman farà una breve apparizione nel film

Il cast di Oppenheimer di Christopher Nolan si arricchisce di un altro importante nome: stiamo parlando di Gary Oldman, che farà una breve apparizione nel lungometraggio dedicato alla storia dell’uomo dietro alla costruzione della bomba atomica.

A rivelare dell’apparizione in Oppenheimer è stato lo stesso Gary Oldman, che ha parlato con Deadline del suo ingaggio.

Sto lavorando al film che sta facendo Christopher Nolan dedicato a Oppenheimer- ha detto- Si tratta di una sola scena, una pagina e mezzo di sceneggiatura.

Gary Oldman ha poi aggiunto che la sua scena verrà girata nel mese di maggio. Il ruolo dell’attore però non è stato rivelato. Il resto del cast sarà composto da Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr, Florence Pugh, Rami Malek, Jack Quaid, Michael Angarano, Alden Ehrenreich, Kenneth Branagh, Matthew Modine e Josh Peck.

La storia sarà incentrata sull’invenzione della bomba atomica e sul ruolo di J. Robert Oppenheimer all’interno di questo contesto che ha cambiato le sorti della Seconda Guerra Mondiale.

Il film sarà basato sul libro che ha vinto il premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, scritto da Kai Bird e Martin J. Sherwin. Emma Thomas e Charles Roven con la Atlas Entertainment lavoreranno alla produzione del lungometraggio che vedrà coinvolto lo stesso Christopher Nolan come produttore esecutivo. La distribuzione è affidata alla Universal.