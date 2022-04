Microsoft cancella di corsa un Tweet: conteneva un Mac M1

Microsoft ha avuto modo di far parlare di sé per via del fatto che ha pubblicato un Tweet nel quale era presente un device Mac M1, non compatibile con Windows.

Confondersi fra uno o più dispositivi realizzati da Apple non è di certo difficile, visto che – fra design sempre piuttosto riconducibili agli altri, e nomi non sempre chiarissimi – capita di pensare a un device piuttosto che un altro. Il problema si aggrava però quando a fare un errore di questo tipo è la figura che gestisce i social network di Microsoft, compagnia “concorrente” di Apple che ha da poco rimuovere un Tweet alquanto imbarazzante.

Come riportato sulle pagine di 9to5Mac, parliamo di un testo che riguardava le pulizie di primavera, con dei consigli in merito a come riuscire i dispositivi in maniera semplice ed evitando danni. Tuttavia, assieme al testo era presente un’immagine con una ragazza che utilizzava un Mac del colosso di Cupertino. Nulla di strano se si immagina a uno dei modelli di Intel, ma purtroppo, come hanno avuto modo di notare gli utenti nel giro di poco tempo, non era questo il caso.

Il device in questione era infatti uno dei molti Mac M1 presenti in circolazione, il nuovo standard della compagnia che ha ormai avviato un passaggio ai propri Silicon che sembra ormai irreversibile. Il problema dei computer in questione è che questi non possono far girare nativamente Windows, e di conseguenza il Tweet di Microsoft stava pubblicizzando un dispositivo che con la propria azienda non aveva poi molto a che fare, forse in quanto era stata scelta un’immagine errata.

Nulla di grave insomma, se non un piccolo errore divertente che ha avuto modo di far sorridere le migliaia di fan che si sono subito accorte di quanto avvenuto. Come detto il contenuto è stato velocemente rimosso, e quel che è certo è che la prossima volta la compagnia impiegherà maggiore attenzione nella scelta delle proprie immagini quando si parla di device di altre compagnie.