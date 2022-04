Twitter lavora a una funzionalità per modificare i Tweet, o è un pesce d’aprile?

Non sono mancate nel corso del tempo molteplici segnalazioni alla piattaforma di Twitter che lamentavano l’assenza di un tasto per modificare i Tweet della piattaforma, i classici post che vengono inseriti e che una volta caricati non possono che essere cancellati in caso di errori.

Finalmente, sembra che l’attesa sia finita, visto che infatti la sarebbe al lavoro su un tasto per modificare i post che vengono inseriti, anche se c’è da considerare che il tutto è stato comunicato nella giornata dell’1 aprile 2022, giorno tipico per gli scherzi anche da parte di grosse compagnie.

we are working on an edit button — Twitter (@Twitter) April 1, 2022

Non è infatti chiaro se vedremo davvero il tutto venire implementato sulla piattaforma, ma a questo punto, visto il fatto che il messaggio risulta abbastanza breve e non contiene molte informazioni, non possiamo che restare in attesa di maggiori novità in tal senso, sperando che la compagnia abbia presto modo di approfondire il tutto.

C’è anche da dire che nel caso in cui il tutto fosse vero servirebbe segnalare a dovere tutti i Tweet che vengono modificati, magari attraverso un apposito sistema come fanno altre piattaforme, come hanno avuto modo di far notare gli utenti commentando il tutto.