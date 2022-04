The Valet: teaser del nuovo film originale in arrivo su Disney+ il 20 maggio

Disney+ ha annunciato che la nuovissima commedia romantica originale The Valet con Eugenio Derbez (CODA: I segni del cuore), Samara Weaving (Nove perfetti sconosciuti) e Max Greenfield (New Girl) debutterà venerdì 20 maggio su Disney+. Questo il video di Eugenio Derbez (@Ederbez) che annuncia la data di lancio del film:

The Valet, diretto da Richard Wong e scritto da Rob Greenberg e Bob Fisher, è il remake in lingua inglese del film francese di successo dal titolo omonimo. Il cast comprende anche Betsy Brandt (Breaking Bad), Carmen Salinas Lozano, Amaury Nolasco, Marisol Nichols, Diany Rodriguez, Tiana Okoye, John Pirrucello, Ravi Patel, Noemí González e Lunay.

In The Valet, una star del cinema di fama mondiale, Olivia (Samara Weaving), subisce un danno di immagine quando un paparazzo scatta una foto di lei con il suo amante sposato, Vincent (Max Greenfield). Il solerte parcheggiatore Antonio (Eugenio Derbez) appare accidentalmente nella stessa foto e viene ingaggiato per fingersi il nuovo fidanzato di Olivia come copertura. Questo stratagemma spinge Antonio sotto i riflettori e in un caos inaspettato. In questa commedia romantica, due mondi e culture si scontrano mentre sia Olivia che Antonio iniziano a conoscersi più chiaramente di quanto non abbiano mai fatto prima.

