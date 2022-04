The Sea Beast: il teaser trailer del film d’animazione Netflix che uscirà a luglio

Netflix ha diffuso il trailer di The Sea Beast, il film d’animazione che arriverà sulla piattaforma streaming l’8 luglio. A dirigere il lungometraggio c’è il regista Chris Williams, che ha già lavorato su film Disney come Oceania e Big Hero 6.

Qui sotto trovate il trailer di The Sea Beast.

Al centro del film ci sarà la storia di Maisie Brumble e del cacciatore Jacob Holland, personaggi che a bordo di una nave daranno la caccia ad una fantastica balena. Insieme cercheranno, quindi, di percorrere i mari e di fare la storia.

Nell Benjamin ha scritto la sceneggiatura del progetto, mentre Jared Harris, Marianne Jean-Baptiste, Dan Stevens, e Kathy Burke fanno da co-star al film che vede come voci principali originali quelle di Karl Urban e Zaris-Angel Hator, che interpreteranno i due protagonisti. Il lungometraggio è stato annunciato nel 2018, ed avrà come produttore Jed Schlanger.

Il filmmaker Chris Williams ha parlato delle ispirazioni di The Sea Beast, citando le illustrazioni del sedicesimo e diciassettesimo secolo dedicate alle creature marine. Il regista ha definito questa come:

il tipo di storia che avrei da sempre voluto raccontare. Si tratta di un racconto di grandi avventure, in cui i protagonisti si avventurano in luoghi inesplorati. E per certi versi è ciò che sto facendo anche io.