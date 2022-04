Smart #1: il piccolo SUV elettrico verrà presentato il 7 aprile

Il primo SUV elettrico di Smart sta per arrivare. L'azienda lo presenterà il Smart #1 il prossimo 7 aprile, ecco tutto quello che sappiamo.

Il primo SUV elettrico di Smart sta per arrivare. L’azienda lo presenterà il prossimo 7 aprile. Si chiama Smart#1 e se ne parla ormai da molto tempo – ossia da quando venne presentata la concept car Smart Concept #1.

Il veicolo rappresenta una iterazione completamente inedita per Smart, che ha sempre prodotto city car e da diversi anni produce esclusivamente vetture a propulsione elettrica. Recentemente sono state pubblicate delle foto di quello che sembra una versione finale dell’auto.

Il design della Smart #1 dovrebbe essere simile a quello della concept car, al netto di alcuni piccoli elementi ‘stravaganti’ che sono stati rimossi. Ad esempio nella concept car le portiere posteriori si aprivano in senso speculare a quelle anteriori, ma questo elemento non sarà presente nel modello di serie.

Capitolo a parte per gli interni, che dovrebbero essere molto più simili: ci sarà uno schermo centrale da ben 12,8 pollici e l’abitacolo, in generale, dovrebbe essere relativamente spazioso. Si parla comunque di un’auto con una lunghezza di 4,29 metri — è pur sempre un SUV brandizzato Smart.

Il pianale è il SEA della Geely, che dovrebbe anche produrre materialmente il veicolo in Cina.

Non conosciamo ancora molti dettagli del veicolo, motivo per cui l’evento del 7 aprile è estremamente atteso. Secondo alcuni rumor, la Smart #1 potrebbe avere una batteria da 60kWh per un’autonomia di 430Km con una singola carica.