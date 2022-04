MacBook e iPad pieghevoli in arrivo grazie agli schermi LG?

L’analista Ross Young ha da poco parlato di come Apple sarebbe al lavoro sull’idea di alcuni veri e propri notebook pieghevoli, e ora anche il noto insider Mark Gurman ha avuto modo di commentare la situazione. Parliamo del giornalista e insider di Bloomberg, che nella sua newsletter Power On è sempre pronto a fornire importanti anticipazioni in merito ai dispositivi in arrivo del colosso di Cupertino, centrando all’effettivo nella maggior parte dei casi il bersaglio senza margine di errore.

È bene considerare che non si parla di informazioni ufficiali, e che a quanto pare i dispositivi avranno modo di giungere sul mercato non prima del 2025, con un nuovo report arrivato che suggerisce il fatto che a occuparsi dei vari display sarebbe proprio il colosso LG. Ad anticipare il tutto è stato in questo portale il noto portale The Elec, che ha parlato di come dovrebbe venire utilizzato un vetro molto sottile per realizzare il meccanismo pieghevole, con cui potremmo quindi ottenere un risultato premium.

Abbiamo sentito parlare di schermi da 17 pollici OLED di LG già nel corso di quest’anno, che si sarebbero abbassati 11 pollici una volta piegati, offrendo in ogni caso la risoluzione 4K. Stando a quel che sappiamo, la compagnia sta valutando ormai da tempo questo settore, nonostante non abbia ancora avuto modo di comunicare alcun tipo di novità in tal senso, il che sarebbe normale immaginando i tanti anni di distanza che ci separano dai dispositivi.

Non resta quindi che aspettare di scoprire quali saranno i piani della compagnia, che si parli di MacBook o iPad, sperando che nel corso del tempo ulteriori informazioni emergano per fare chiarezza in merito al modo in cui Apple deciderà di inserirsi nel mercato dei dispositivi pieghevoli attraverso le sue serie principali.