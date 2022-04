It’s the Small Things, Charlie Brown: il trailer del nuovo special di Apple TV+ sui Peanuts

il trailer dello special It’s the Small Things, Charlie Brown, che sarà lanciato ad aprile su Apple TV+ per celebrare il giorno della Terra.

Il titolo del nuovo special dei Peanuts che verrà distribuito su Apple TV+ è It’s the Small Things, Charlie Brown ed uscirà sulla piattaforma streaming il 15 aprile, seguito il 29 aprile da It’s Arbor Day, Charlie Brown.

Ecco il trailer dello special intitolato It’s the Small Things, Charlie Brown.

Nel filmato troviamo Charlie Brown ed i Peanuts che si stanno preparando per giocare il campionato di baseball, ma che ad un certo punto vengono interrotti da Sally, che notando un dente di leone nel mezzo del campo decide di proteggerlo a tutti i costi. La reazione iniziale dei Peanuts non sarà positiva, ma, successivamente, ognuno dei ragazzi cercherà di proteggere il fiore.

Apple TV+ ha sulla piattaforma due serie animate dedicate ai Peanuts, che sono The Snoopy Show e Snoopy in Space, entrambe prodotte dallo studio canadese WildBrain. La piattaforma ha anche messo a disposizione degli appassionati dei classici del franchise come Charlie Brown’s All-Stars!; You’re Not Elected, Charlie Brown; She’s a Good Skate, Charlie Brown; It’s Flashbeagle, Charlie Brown; and Snoopy’s Reunion.

Ricordiamo che i personaggi dei Peanuts sono stati ideati da Charles M. Schultz.

