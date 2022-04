Chris Rock parla per la prima volta dello schiaffo di Will Smith agli Oscar

Un paio di giorni dopo la sua performance durante la cerimonia degli Oscar 2022 il comico Chris Rock ha fatto la sua prima apparizione pubblica a Boston durante il suo Ego Death World Tour, ed è stata la prima occasione in cui l’interprete, accolto da una lunga standing ovation, ha parlato di ciò che è accaduto domenica scorsa.

Ecco le parole di Chris Rock:

Com’è andato il vostro fine settimana? Io sto ancora cercando di ragionare bene su cosa è accaduto. Prima o poi parlerò di tutta questa m**da, e sarà un qualcosa di un po’ serio ed un po’ divertente.

Subito dopo una persona tra il pubblico si è messa a gridare “f***lo Will Smith!”.

Ricordiamo che la situazione è nata durante la cerimonia del Dolby Theatre, con Chris Rock che aveva fatto una battuta sul fatto che la moglie di Will Smith avesse i capelli corti e fosse così pronta a recitare in un eventuale “Soldato Jane 2” (ipotetico sequel del film di Ridley Scott del 1997 con protagonista una Demi Moore dai capelli rasati). La reazione di Will Smith ha portato l’attore a raggiungere il collega con passo deciso rifilandogli una sberla, per poi tornare al posto, esortando pesantemente il comico a non citare più la moglie a sproposito.

Chris Rock, incredulo, ha risposto che lo avrebbe fatto e ha definito il momento “la più grande notte nella storia della TV”.