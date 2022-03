YouTube TV: arriva la modalità PiP su iOS 15

Come confermato in via ufficiale, un nuovo aggiornamento ha introdotto la modalità Picture-in-Picture di YouTube TV anche su iOS 15.

Come confermato in via ufficiale, la funzionalità del PiP, anche noto come Picture-in-Picture, sta ufficialmente arrivando su YouTube TV per gli utenti che fruiscono delle potenzialità di iOS 15. La compagnia ha avuto modo di spiegare, come mostrato sul profilo Twitter ufficiale, che anche gli utenti con l’aggiornamento di iOS in questione possono fare swipe partendo dalla parte bassa dello schermo per attivare la feature.

Una volta che si procede con l’operazione in questione, si ha modo di attivare la novità e aggiustare la seconda finestra che si apre e permette di far continuare i contenuti riprodotti in automatico. Mentre i video scorrono, si ha quindi modo di scoprire nuove canali, effettuare ricerche, e controllare ad esempio le proprie iscrizioni nella piattaforma senza che sia necessario dover chiudere il filmato e riaprilo in un secondo momento.

iPhone & iPad users 🔊 We’re happy to share that picture-in-picture is now rolling out to your iOS 15+ devices. Simply select a video to watch and swipe ⬆️ from the bottom of the screen to return to the device's homepage. The video can scale down and move across your screen. — YouTube TV (@YouTubeTV) March 30, 2022

La compagnia ha confermato anche che sono ufficialmente partiti i test per quel che riguarda la visione dei contenuti standard della piattaforma attraverso i PiP, visto che al momento il tutto risulta disponibile solamente per chi possiede un abbonamento a YouTube Premium, e ha quindi di modo di provare la feature prima che venga resa disponibile per tutti. Al momento in ogni caso i lavori non sono ancora terminati in tal senso, e non sappiamo quando finalmente la compagnia avrà modo di aggiornare gli utenti in tal senso.

È bene sottolineare che, nonostante il nuovo aggiornamento sia stato reso disponibile in via ufficiale, potrebbe volerci diverso tempo prima che finalmente si abbia modo di poter provare con mano il tutto, considerando che l’aggiornamento ci mette diverso tempo prima di arrivare su ogni device. Non resta quindi che assicurarsi di aver effettuato l’aggiornamento ad iOS 15 o a una versione superare e aspettare il relativo update della piattaforma.