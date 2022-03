WhatsApp conferma il player globale su Android e altre novità

Sono passati ormai circa 9 anni da quando finalmente i messaggi vocali sono arrivati sulla piattaforma di WhatsApp. Di recente, sulle proprie pagine ufficiali la compagnia ha avuto modo di ripercorrere alcuni progressi ottenuti nel corso del tempo, come anche delle piacevoli novità che erano state anticipate dalla versione beta, fra cui la presenza di un player degli audio globale su Android. Abbiamo avuto modo di approfondire il tutto in questo articolo.

Fra i numeri da record, troviamo l’invio di un totale di 7 miliardi di messaggi al giorno in media fra tutti gli utenti, il che sottolinea quindi come si tratti di una funzionalità a dir poco utilizzata. Trovate qui di seguito l’elenco di tutte le funzionalità che la compagnia ha inserito per i messaggi vocali della piattaforma.

Riproduzione in background : ti consente di continuare ad ascoltare un messaggio vocale anche se la pagina della relativa chat è chiusa, così puoi fare altro nel frattempo

: ti consente di continuare ad ascoltare un messaggio vocale anche se la pagina della relativa chat è chiusa, così puoi fare altro nel frattempo Metti in pausa/riprendi registrazione : se necessario, puoi mettere in pausa la registrazione di un messaggio vocale e riprenderla quando ti è più comodo

: se necessario, puoi mettere in pausa la registrazione di un messaggio vocale e riprenderla quando ti è più comodo Visualizzazione a forma d’onda : la rappresentazione visiva dell’intensità del suono del messaggio vocale aiuta a seguire la registrazione

: la rappresentazione visiva dell’intensità del suono del messaggio vocale aiuta a seguire la registrazione Ascolta anteprima : riascolta i tuoi messaggi vocali prima di inviarli

: riascolta i tuoi messaggi vocali prima di inviarli Continua riproduzione : se metti in pausa un messaggio vocale, puoi ricominciare ad ascoltarlo dallo stesso punto in cui l’avevi lasciato quando riapri la chat

: se metti in pausa un messaggio vocale, puoi ricominciare ad ascoltarlo dallo stesso punto in cui l’avevi lasciato quando riapri la chat Riproduzione veloce per i messaggi inoltrati: riproduci a velocità 1,5x o 2x anche i messaggi vocali inoltrati

Di sicuro molte interessanti novità, con diverse che hanno già avuto modo di farsi testare nel corso del tempo, e che quindi non si configurano come grosse novità. Fra il player globale e le utili possibilità come la riproduzione continua, di sicuro i nuovi update non sono da trascurare.