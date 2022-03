Saldapress marzo 2022: le uscite dei fumetti da non perdere per questo fine mese

Saldapess durante questo mese di marzo 2022 ha pubblicato volumi inediti che ospitano autori del calibro di Donny Cates e Jonathan Hickman, ma anche titoli importanti ristampati, come nel caso della ristampa di Outcast. Andiamo a vedere nel dettaglio alcune delle uscite più rilevanti di Saldapress di questo mese di marzo.

Crossover. Ai ragazzi piacciono le catene vol. 1 (10 marzo)

Cosa unisce i personaggi delle due storie Buzzkill e Paybacks e tutti (o quasi tutti) i super eroi degli universi a fumetti, nonché i rispettivi creatori? La risposta può essere solo una: Crossover, la serie ideata e scritta da Donny Cates e disegnata da Geoff Shaw. Colorado, 2017. All’improvviso, un numero inimmaginabile di supereroi, super-cattivi e personaggi di finzione d’ogni tipo si riversano nella realtà causando una devastante ondata di distruzione. Un vero e proprio cataclisma che passerà alla storia con il nome di “Evento”. Cinque anni dopo, un gruppo di coraggiosi torna a Denver per capire cosa realmente sia accaduto e perché i muri della realtà sono caduti. Prezzo: 19,90 euro.

Compralo su Amazon.it

Decorum vol. 2 (31 marzo)

Il secondo e conclusivo volume di Decorum, la space opera scritta da Jonathan Hickman e illustrata da Mike Huddleston. La giovane assassina ha studiato e si è allenata e ora è pronta alla sua prima missione per conto della Sorellanza dell’Uomo. La Chiesa della Singolarità vuole l’Uovo ed è disposta a mettere sul tavolo un intero pianeta fatto di diamanti per averlo. Ma anche le Madri Celestiali lo vogliono e lo scontro per averlo potrebbe cambiare gli equilibri dell’Universo. Decorum è un’opera in cui è bello perdersi per farci sorprendere dalla ricchezza di un universo ampio e stratificato che si rivela allo sguardo del lettore pagina dopo pagina. Prezzo: 19,90 euro.

Compralo su Amazon.it

Outcast raccolta 1 (31 marzo)

Kyle Barnes riesce a percepire le presenze demoniache che albergano negli esseri umani posseduti. Non solo: sembra anche essere in grado di scacciare tali presenze, tanto che spesso il sacerdote del paese in cui vive chiede il suo aiuto. Ma qual è la fonte dello straordinario potere di Kyle? Qual è il prezzo che dovrà pagare per aiutare il prossimo? E, soprattutto, cosa dovrà fare per potersi avvicinare di nuovo ai suoi cari dai quali il dono oscuro che possiede l’ha dolorosamente allontanato? Forse la risposta a queste domande risiede in un lontano passato famigliare e in un altro luogo in cui un’eterna guerra ha avuto luogo.

Outcast Raccolta 1 è il primo volume (di due) di una storia di possessioni demoniache e drammi famigliari firmata da Robert Kirkman e resa magistralmente sulla pagina dagli straordinari disegni di Paul Azaceta. Nello stesso formato della hit di vendita The Walking Dead Raccolta, Outcast Raccolta è una vicenda di esorcismi e dannazione già adattata in serie TV e ora riproposta in due volumi in b/n e di oltre 512 pagine ciascuno. Prezzo: 19,90 euro.

Compralo su Amazon.it

Love. La Volpe (31 marzo)

Nuovo capitolo di Love, la serie firmata da Frédéric Brrémaud e Federico Bertolucci che racconta con grande realismo la vita degli animali nel loro habitat. Questa volta è il turno di una volpe alle prese con l’eruzione di un vulcano che sconvolge l’isola su cui l’animale vive, obbligandolo a una fuga per la sopravvivenza. Brrémaud e Bertolucci arricchiscono la loro opera con un nuovo tassello narrativo che, tramite disegni realistici ma al tempo stesso profondamente espressivi, conduce il lettore in un viaggio intenso e profondissimo, in un mondo in cui sopravvivere è la più alta forma d’amore. Prezzo: 19,90 euro.

Compralo su Amazon.it

Jonna e i mostri impossibili (Vol. 1) (24 marzo)

Dal giorno in cui i mostri hanno fatto loro comparsa, il mondo è cambiato ed è tornato alla sua natura selvaggia. Un anno più tardi, Rainbow è ancora alla ricerca della sorella Jonna, che è sparita quando sono arrivati sul pianeta quegli esseri giganteschi e la Terra ha iniziato a inaridire. Ma un giorno, all’improvviso, Jonna sbuca fuori dalla foresta. La piccola è sopravvissuta ed è diventata incredibilmente forte. Le due sorelle, ora riunite, scopriranno ben presto che il mondo in cui vivono è persino più insidioso di quanto pensassero, e che i mostri non sono che una delle numerose minacce che dovranno affrontare. Con “Jonna e i mostri impossibili”, Chris Samnee e la moglie Laura Samnee, realizzano un’atipica storia fantasy dal taglio young adult, piena di avventura e mostri giganti ma con anche grande spazio per le emozioni. Il primo titolo della collana YAù! di saldaPress dedicata al fumetto per i lettori più giovani. Prezzo: 14,90

Compralo su Amazon.it