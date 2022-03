Only the animals – Storie di spiriti amanti: trailer e foto, dal 28 aprile in sala

Arriva in sala dal 28 aprile Only the animals - Storie di spiriti amanti, con Valeria Bruni Tedeschi: ecco il trailer e le foto del film di Dominik Moll.

Tratto dal romanzo “Seules les Bêtes” di Colin Niel, Only the animals – Storie di spiriti amanti di Dominik Moll arriva al cinema dal 28 aprile, grazie a Parthénos Distribuzione: vi presentiamo dunque il trailer italiano e le foto ufficiali.

Il film è stato presentato alla 76. Mostra del Cinema di Venezia come film d’apertura delle Giornate degli Autori, ed è stato candidato a due Premi César: per il miglior adattamento e miglior attrice non protagonista a Laure Calamy, già nel cast della fortunata serie “Chiami il mio agente!” distribuita da Netflix e vincitrice del Premio Orizzonti come miglior attrice a Venezia 78. Completano il cast la pluripremiata attrice e regista Valeria Bruni Tedeschi e gli attori francesi Denis Ménochet (“Bastardi senza gloria”, “Grazie a Dio”, “The French Dispatch”) e Damien Bonnard (“Dunkirk”, “I Miserabili”, “L’ufficiale e la spia”).

Alla regia Dominik Moll (“Harry, un amico vero”, “Due volte lei – Lemming”, “Il monaco”), qui alle prese con un thriller che intreccia i destini di cinque personaggi tra il sud della Francia e Abidjan, nella Costa d’Avorio, partendo dalla misteriosa scomparsa di una donna (Valeria Bruni Tedeschi) durante una bufera di neve. Seguono così cinque storie che si dipanano avanti e indietro nel tempo per ricostruire ciò che è successo quella notte, nel corso delle quali osserviamo i pensieri e le azioni di cinque diversi personaggi, dal mondo rurale della campagna francese fino all’ambiente urbano e tropicale di Abidjan.

A Gilles Marchand e a me piaceva l’idea di raccontare attraverso questa storia le difficoltà del vecchio mondo rurale francese, ma anche la sorprendente situazione dei giovani in una megalopoli africana e questa interconnessione globale che oggi ci lega tutti. Un modo, attraverso questi personaggi singolari e i loro segreti, di evocare il mondo moderno. Per noi, il cuore della storia non sta nel risolvere il mistero della scomparsa, ma nei personaggi e in ciò che i loro viaggi rivelano sui loro rispettivi sogni e mondi. Si tratta di cinque storie d’amore, frustrate e asimmetriche, alimentate da incomprensioni, segreti, fantasie, delusioni e disillusioni.

spiega il regista.

Questa la sinossi italiana:

Una donna scompare improvvisamente durante una tempesta di neve. Il giorno dopo la sua automobile viene ritrovata su una strada che sale verso l’altopiano dove si trovano alcune fattorie isolate. Mentre la polizia non ha alcuna pista da seguire, cinque persone sanno di avere a che fare con la scomparsa. Ciascuna di loro ha un segreto, ma nessuno immagina da quanto lontano sia partita questa storia…

