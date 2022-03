Bruce Willis: i Razzie Awards dispiaciuti per l’addio dell’attore, ma non ritirano la categoria dedicatagli

Dopo che i Razzie Awards avevano stabilito addirittura una categoria intera dedicata ai peggiori film di Bruce Willis del 2021, ora, attraverso Twitter, l’organizzazione ha espresso dispiacere per le condizioni di salute dell’interprete che lo hanno portato a dare l’addio alla recitazione.

Nel messaggio dei Razzie Awards è stato riportato:

Tra i film di Bruce Willis candidati nella categoria a lui dedicatagli, a “trionfare” è stato il lungometraggio intitolato Cosmic Sin. La notizia del ritiro dalle scene di Bruce Willis è arrivata ieri in maniera improvvisa, con un messaggio della famiglia attraverso Instagram. Ecco il testo completo:

Ai fantastici fan di Bruce, come famiglia volevamo condividere il fatto che il nostro amato Bruce sta sperimentando alcuni problemi di salute ed è stato recentemente diagnosticato come affetto da afasia, che sta impattando con le sue abilità cognitive. Come risultato di ciò e avendoci riflettuto a lungo, Bruce si allontana dalla carriera che ha significato tanto per lui.

Questo è un periodo davvero difficile per la nostra famiglia e apprezziamo molto il vostro continuo amore, il supporto e la compassione. Ci stiamo muovendo attraverso questa cosa come una famiglia forte e unita, e volevano coinvolgere i fan perché sappiamo quanto lui sia importante per voi, così come voi per lui.

Come dice sempre Bruce, “Godetevi la vita” e insieme contiamo di fare proprio così.

Con amore,

Emma, Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel ed Evelyn