Xiaomi Mi 11 ha problemi inaspettati di performance, il problema sarebbe più esteso del previsto

In seguito a delle analisi è emerso che gli Xiaomi Mi 11 si presentano con problemi di performance insoliti, che potrebbero non rappresentare un caso isolato.

Sembra che ci siano problemi con gli Xiaomi Mi 11, dispositivi facenti parte della vecchia denominazione del colosso che si presentano ancora con ottime possibilità. Gli smarthpone in questione starebbero creando nello specifico dei problemi con alcune specifiche applicazioni.

Il co-fondatore di Primate Labs, John Poole, compagnia dietro la piattaforma di Geekbench, ha scoperto che i punteggi degli Xiaomi Mi 11 sarebbero eccessivi rispetto alle effettive performance dei dispositivi, con dei test che sono stati effettuati su Fortnite. Risultati di questo tipo sarebbero stati confermati anche da Genshin Impact e ulteriori giochi.

Si parla per quel che riguarda i numeri di performance a single core delle CPU minori del 30% e del 16% per quel che concerne il multi core. A quanto pare i problemi nascerebbero dall’impossibilità dell’ARM Cortex-X1 degli Snapdragon 888 di gestire alcuni specifici compiti, dato che lo stesso punta a entrare in fase di protezione per raffreddarsi al fine di evitare problemi. Non è neanche chiaro se ulteriori device con lo stesso chip starebbero avendo problemi simili a quelli visti con i Mi 11.

Non è al momento neanche chiaro quando la problematica sia all’effettivo nata, visto che questa potrebbe essere stata portata avanti proprio da un aggiornamento, visto che sin dal lancio questi non sono mancati. Con i Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra e Mi11 X Pro che usano gli stessi SoC del device base, viene quindi da chiedersi se il problema persista, e stando a GSMArena i risultati sarebbero gli stessi proprio per tutti i telefoni.

Non è la prima volta in cui Geekbench si accorge di problemi di questo tipo e prende provvedimento con l’obiettivo di mantenere i dati della piattaforma in uno stato di sicurezza, e staremo a vedere quali saranno i riscontri in tal senso in seguito alle dovute analisi.