Xiaomi e Leica starebbero per iniziare una partnership

Stando a quanto recentemente anticipato grazie a dei file della MIUI, sembra che una partnership fra Xiaomi e Leica sia all’effettivo possibile e vicina.

Sembra che Xiaomi e Leica stiano tramando qualcosa in privato, con annunci che non sono ancora arrivati, ma potrebbero farsi vedere nel giro di non troppo tempo. Ad anticipare il tutto è stato Kacper Skrzypek, che ha scoperto nella galleria della MIUI alcuni file nascosti piuttosto interessanti.

Questi parlano nello specifico di alcuni filtri e impostazioni specifiche, citando anche Leica, con alcuni termini che risultano comuni con gli smartphone Huawei che usano alcune delle fotocamere della compagnia. Mentre non ci sono quindi ancora notizie ufficiali in merito all’arrivo delle opzioni di Leica nell’app MIUI, come anche di una possibile partnership, il tutto sembra sempre più probabile e pronto a venire annunciato.

Partnership come questa possono risultare in alcuni casi in dei grossi vantaggi per gli utenti, e non è detto che avremo a che fare solamente con dei nuovi filtri per i dispositivi realizzati da Xiaomi.

Con le pagine di Android Authority che hanno chiesto spiegazioni in tal senso, il colosso cinese ha deciso di non fornire alcun dettaglio sulla questione, almeno per il momento, e non resta che aspettare quindi novità sulla questione che potrebbero farsi vedere fra qualche tempo.