Spotify insegue TikTok: arriva la sezione Podcast con scorrimento verticale

In fase di test, Spotify ha implementato una nuova sezione interamente dedicata ai Podcast. Funziona un po' come TiKTok.

Spotify insegue il modello TikTok. L’applicazione si dota di una nuova sezione, che consentirà di scoprire nuovi contenuti Podcast semplicemente scrollando il feed.

Spotify ha una nuova sezione interamente dedicata ai podcast. Per il momento la sezione Podcast è ancora in fase di testing, e potrebbe quindi non essere visibile a tutti gli utenti. «Non abbiamo ulteriori novità da annunciare in questo momento», ha fatto sapere a The Verge un portavoce di Spotify.

L’utente potrà scorrere verticalmente tra le diverse proposte di Spotify. Non è chiaro se il feed sia standard, per tutti gli utenti, o se al contrario gli algoritmi tengano conto dei gusti dell’utente, in modo da proporgli programmi in linea con quanto già apprezzato in passato.

Durante l’esplorazione di questa nuova sezione, l’utente potrà riprodurre una breve anteprima del podcast in modo da farsi un’idea più chiara sul suo contenuto. Curiosamente, durante lo scroll Spotify fornisce anche una trascrizione dinamica dei dialoghi del podcast. È una funzionalità attualmente presente solamente su una manciata di programmi, ma evidentemente l’azienda intende introdurla su tutto il suo catalogo.

La nuova sezione ricorda molto da vicino Spotify Discover, un feed estremamente simile che, sempre con un formato simile a TikTok, consentiva di scoprire nuovi artisti musicali. Spotify Discover era stato introdotto in fase di test ed è rimasto online solamente per poche settimane, per poi essere rimosso per sempre.