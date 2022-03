POCO M4 5G: le specifiche leakate suggeriscono un rebranding del Redmi Note 11E

Abbiamo da poco visto il brand di POCO rilanciare la sua serie di dispositivi M in India, e finalmente sembra che avremo modo anche nel resto del mondo di mettere mano su un nuovo dispositivo facente parte di questa linea nel giro di non troppo tempo. Si parla nello specifico del POCO M4 5G, che potrebbe infatti presentarsi dopo non troppo tempo rispetto a quando abbiamo visto gli M4 Pro arrivare sul mercato.

Nonostante il colosso non abbia ancora avuto modo di commentare la situazione, anticipando quindi dettagli in merito ai suoi gioiellini, un leak potrebbe aver svelato le specifiche tecniche degli smartphone. A quanto pare il device potrebbe, stando al noto tipster Yogesh Brar, presentarsi con Dimensity 700 all’interno, ovviamente un chipset in grado di supportare la rete 5G, come suggerisce il nome del device anticipato.

Stando a quanto riportato, il telefono potrebbe avere uno schermo da 6,58 pollici con risoluzione Full HD e tecnologia IPS, con 90 Hz di refresh rate. Pare che sia presente sul retro una fotocamera principale da 50 MP con apertura f/1.8 e un’ulteriore 2 MP macro, senza quindi una grandangolare. 5 MP spetterebbero invece ai selfie.

Si parla poi di 4 o 6 GB di RAM e di 64 GB o 128 GB di spazio per l’archiviazione fra cui gli utenti a quanto pare avranno modo di scegliere al day one. Pare inoltre che sarà presente una batteria da 5.000mAh con supporto alla ricarica rapida a 18 W. Si parla infine di Android 12 e della MIUI 13 sin dal lancio, con il tutto che suggerisce il fatto che potrebbe trattarsi di un semplice rebranding del Redmi Note 11E, il che suggerirebbe quindi la presenza di un sensore per le impronte sul lato e di un notch.